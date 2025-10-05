Adf, manutenzione programmata a Caldana
I lavori in programma martedì 7 ottobre dalle 9 alle 10.30
Gavorrano: Martedì 7 ottobre AdF sarà al lavoro a Gavorrano, per un intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica in via Roma a Caldana. I lavori potrebbero determinare dalle 9 alle 10.30 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località Caldana e zona rurale. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 10.30.
