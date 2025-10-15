Adf. Isola del Giglio, manutenzione in via dell’Allume
I lavori in programma giovedì 16 ottobre dalle 8.30 alle 12.30
Isola del Giglio: Giovedì 16 ottobre AdF sarà al lavoro a Isola del Giglio, per una manutenzione sulla rete idrica in via dell’Allume. I lavori potrebbero determinare dalle 8.30 alle 12.30 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via dell’Allume, via dell’Incrociata, via di Mezzo Franco. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 12.30.
