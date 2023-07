AdF, inaugurato il nuovo potabilizzatore a Sarteano

Sarteano: Taglio del nastro per il nuovo impianto di potabilizzazione Saltatoi. Un investimento di oltre 540mila euro che offre ai cittadini di Sarteano una maggior disponibilità di risorsa idrica e un’acqua qualitativamente ancora migliore.



Alla presenza del sindaco Francesco Landi, dell’assessore all’ambiente Paolo Bucelli e del presidente di AdF Roberto Renai, è stato inaugurato il nuovo impianto di potabilizzazione Saltatoi. Con l’investimento di oltre 540mila euro per la sua realizzazione, grazie a cui i cittadini di Sarteano potranno contare su una maggior disponibilità di risorsa idrica e di un’acqua qualitativamente ancora migliore, AdF continua a sviluppare il proprio consistente piano degli investimenti a favore della comunità e del territorio, all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e dell’ambiente.





“È doveroso sottolineare con una mattinata di approfondimento pubblico investimenti così importanti per la comunità di Sarteano, che vanno a migliorare la salubrità dell’acqua che arriva a tutti i rubinetti dei nostri concittadini – affermano il sindaco Francesco Landi e l’assessore all’ambiente Paolo Bucelli – Il controllo costante sulla qualità dell’acqua che beviamo, gli interventi quotidiani di manutenzione sulla rete, fino agli investimenti sugli impianti rappresentano oggetto quotidiano di confronto e segnalazione fra il Comune e AdF. Un lavoro imponente e importante a tutela dei sarteanesi e di tutti i cittadini dell’ambito di azione di AdF, che spesso rischia di passare inosservato e sul quale è invece importante relazionare”.

“Questo intervento è di grande rilievo per la comunità e il territorio e nasce dal patto di fiducia stretto con l’amministrazione comunale, che ringrazio per il sostegno e per la preziosa collaborazione – dichiara il presidente di AdF Roberto Renai - in un’ottica di miglioramento costante del servizio offerto ai cittadini, di sostenibilità e di innovazione. Grazie a questa fiducia, negli ultimi tre anni nel comune di Sarteano abbiamo investito oltre 1 milione e 265mila euro e sono già in programma altri 350mila euro tra interventi di bonifiche reti, manutenzione impianti, interventi di distrettualizzazione, depurazione. Dare risposte efficienti ed efficaci ai cittadini ed ai Comuni soci è la nostra priorità”.

“L’investimento complessivo per il nuovo potabilizzatore è stato di 540mila euro, di cui una parte consistente per l’efficientamento energetico dell’impianto di sollevamento – fa sapere l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari – con allo studio la possibilità di alimentazione tramite impianto fotovoltaico. AdF scommette sulla sostenibilità ambientale, sull’innovazione e sulla transizione ecologica ed energetica, a cui saranno improntati anche i 142 milioni di investimenti programmati in tutto il territorio nei prossimi tre anni e che ci porteranno a una media di 124 euro annui per abitante servito, tra le più alte d’Italia e in linea con i paesi del nord Europa”.

Il nuovo impianto di potabilizzazione Saltatoi ha un trattamento di filtrazione ad osmosi inversa per offrire ai cittadini di Sarteano una maggior disponibilità di risorsa idrica e un’acqua qualitativamente ancora migliore. Articolato su una sola linea di trattamento, presenta una struttura modulare che consente di far variare i volumi di acqua interessati dal trattamento al variare delle necessità. I criteri progettuali adottati sono volti alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico.

La posizione della sorgente, piuttosto isolata, è interessata in inverno da rari ma intensi fenomeni di precipitazione nevosa, pertanto sono state adottate configurazioni impiantistiche semplici e con un elevato grado di affidabilità nelle diverse condizioni di esercizio.