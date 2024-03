Grosseto: Nell’ambito delle iniziative promosse da AdF insieme alla Fondazione Polo Universitario Grossetano e ad altri enti del territorio, questa mattina un fiume blu ha attraversato le vie della città: oltre 130 gli alunni delle scuole in piazza Dante hanno liberato in cielo palloncini blu ecologici e biodegradabili.



AdF, Grosseto si è tinta di blu per la Giornata Mondiale dell’Acqua insieme agli alunni delle scuole. Un ricco programma di iniziative promosse da AdF insieme alla Fondazione Polo Universitario Grossetano e ad altri enti del territorio ha festeggiato questa importante ricorrenza, con tanti appuntamenti all’insegna della tutela e dell’uso consapevole della risorsa idrica, della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica, con particolare attenzione all’aspetto educativo e al coinvolgimento del territorio.





Facciamo volare insieme tante gocce di futuro è stato il motto delle attività che si sono svolte questa mattina, le quali hanno visto protagonisti oltre 130 alunni delle scuole primarie di Grosseto, prima nei laboratori del Centro della Scienza e della Tecnica presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano, dove hanno seguito una lezione teorico-pratica su “La magia dell’acqua, fonte di vita e bene primario per il pianeta”, per le vie del centro storico con una passeggiata dal Giardino dell’Archeologia fino a piazza Dante con palloncini blu ecologici e biodegradabili. Una volta arrivati in piazza Dante, i palloncini biodegradabili sono stati liberati in cielo dagli alunni e sono state consegnate loro una borraccia di AdF a testa da parte del Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, del Presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, del Viceprefetto Vicario dott.ssa Bruna Becherucci, del Vicario del Questore dott. Gianfranco Rapisarda, della Presidente della FPUG Gabriella Papponi Morelli, del Presidente di AdF Roberto Renai e dell’Amministratore Delegato di AdF Piero Ferrari. Nel corso della mattinata gli organizzatori hanno ringraziato gli alunni, le insegnanti e le scuole per l’entusiasmo e la grande partecipazione con cui hanno aderito all’iniziativa.

L’intera mattinata è stata promossa da AdF insieme alla Fondazione Polo Universitario Grossetano e al Centro della Scienza e della Tecnica, con il Patrocinio della Città di Grosseto e della Provincia di Grosseto. Nel pomeriggio si terrà, alle ore 16 presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano, il convegno dal titolo “L’Acqua ha nuove forme di… Riuso – Contesto normativo, stato attuale e prospettive”, promosso da AdF con Fondazione Polo Universitario Grossetano, Ordine degli Avvocati di Grosseto, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Grosseto, con la presenza di Agile Academy come partner organizzativo.