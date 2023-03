Attualità Adf: Grosseto, manutenzione in via Pascoli 21 marzo 2023

Redazione I lavori di AdF giovedì 23 marzo dalle 8 alle 18

Grosseto: Manutenzione in via Pascoli. I lavori di AdF, finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture, sono in programma giovedì 23 marzo dalle 8 alle 18 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via Carlo Collodi, via Giovanni Pasc Seguici





