AdF. Intervento urgente sulla rete idrica a Grosseto, gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO ORE 14 - Continua dalla notte scorsa il lavoro incessante di AdF per il ripristino del guasto in via Aurelia sud, su una delle condotte principali che alimenta la città. Nel corso dell’intervento sono state effettuate verifiche sul tratto di condotta interessato ed è stato deciso di procedere con la sostituzione completa di una barra di tubazione, così da evitare eventuali future rotture. Pertanto la conclusione dei lavori, più complessi del previsto, è posticipata alle ore 18: successivamente inizieranno le manovre di riavvio del flusso, che avranno tempistiche lunghe per evitare che una eccessiva pressione improvvisa danneggi le condotte.

Zone interessate da possibili abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua: centro storico, quartiere Gorarella, Principina Terra, Casotto di Venezia, strada del Vecchio Collettore, strada provinciale 120, strada provinciale Trappola, strada delle Collacchie, strada del Pollino fino alla località Cristo, Centro Quadrupedi, Squadre Basse, Casotto dei Pescatori, Strillaie, zona Trappola fino al bivio di Principina Mare, Principina Terra e strada San Carlo.

-------------

AdF al lavoro da questa notte per il ripristino di un guasto in via Aurelia sud



Grosseto: Sta proseguendo incessantemente da questa notte il lavoro di AdF in via Aurelia sud a Grosseto, dove si è verificato un guasto su una delle condotte principali che alimenta la città. Potranno verificarsi abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro storico e nel quartiere Gorarella.

La fine dell’intervento, molto complesso anche per la presenza di altri sottoservizi, è prevista per le ore 13: tale orario potrebbe subire variazioni a causa di eventuali problematiche che dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Una volta concluso l’intervento, inizieranno le manovre di riavvio del flusso, che avranno tempistiche lunghe: l’acqua all’interno della rete deve infatti essere reimmessa lentamente, per evitare che una eccessiva pressione improvvisa danneggi le condotte.

«Al momento non è possibile stimare quando la pressione tornerà regolare - spiegano da AdF -, poiché su di essa influisce anche l’andamento dei consumi: scusandoci per il disagio, invitiamo i cittadini a utilizzare l’acqua con parsimonia ai soli fini alimentari e igienici, evitando il più possibile lavatrici, lavastoviglie etc. così da tenere bassi i consumi e permettere un più veloce ripristino dei livelli di acqua in rete».

Seguiranno aggiornamenti.