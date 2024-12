Adf: Gavorrano e Massa Marittima, con il PNRR un masterplan per il futuro del territorio

Grosseto: AdF e amministrazioni comunali presentano il programma degli interventi PNRR, oltre 3,1 milioni di euro di investimenti per il futuro dei due territori: distrettualizzazione, digitalizzazione e sostituzione reti per tutelare la risorsa idrica e offrire un servizio sempre migliore

Ammontano a oltre 3,1 milioni di euro gli investimenti strategici targati PNRR pianificati da AdF per il futuro di Gavorrano e Massa Marittima, interventi che possono contare anche sul finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU. Sono quelli che interessano le reti idriche dei due territori, progettati da AdF in accordo con le amministrazioni comunali, suddivisi in diversi ambiti: telecontrollo, distrettualizzazione, monitoraggio delle pressioni di rete, rilievi reti e modelli, ricerca e riparazione perdite, noise logger e strumenti di ricerca perdite, bonifiche e sostituzione contatori. Il tutto con l’obiettivo di tutelare la risorsa idrica e l’ambiente e offrire un servizio sempre migliore per il territorio e la comunità. Un masterplan Pnrr che si inserisce nell’impegno complessivo portato avanti in questi anni per i territori di Gavorrano e Massa Marittima, che ha visto nel triennio 2022–2024 investimenti di AdF per 5,1 milioni di euro e vedrà nuovi interventi già in programma per il prossimo.

“Ringraziamo AdF poiché questi interventi consentiranno di fare un passo significativo verso una gestione sempre più sostenibile e innovativa della risorsa idrica nel nostro territorio, – dichiara Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima – riducendo gli sprechi e migliorando la qualità del servizio erogato ai cittadini.”

“Ridurre al minimo i disagi dovuti ai guasti sulla rete idrica è un obiettivo che, come Amministrazione, ci preme particolarmente – spiega il sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri –: la distrettualizzazione serve appunto a questo e non possiamo che esprimere soddisfazione. La stessa soddisfazione la esprimiamo per i vari interventi fatti e in programma nel nostro Comune. Ringraziamo quindi AdF per aver investito nel territorio di Gavorrano e assicuriamo la collaborazione dell’ente comunale”.

“Con questo masterplan di interventi targati PNRR prosegue l’impegno di AdF a favore delle comunità e dei territori di Gavorrano e Massa Marittima – illustra il presidente di AdF Roberto Renai -. Investire sulla rete idrica significa investire sul futuro. Ringrazio le sindache Irene Marconi e Stefania Ulivieri e le amministrazioni comunali per la proficua sinergia, come ringrazio tutti i cittadini per la collaborazione durante lo svolgimento dei lavori e l’apertura dei cantieri, nella consapevolezza che si tratta di interventi strategici per i loro territori”.

“AdF ha colto le opportunità del PNRR per offrire al territorio ulteriori prospettive strategiche puntando su sostenibilità, innovazione e digitalizzazione, confermando l’impegno sostenuto in questi anni per i territori di Gavorrano e Massa Marittima – dichiara l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari -. Una sfida industriale importante, con l’apertura di cantieri e infrastrutture all’avanguardia, che rappresenta un volano per lo sviluppo del territorio, implementando nuove tecnologie come la distrettualizzazione e la digitalizzazione delle reti, con vantaggi per la comunità servita e per l’ambiente”.

Tanti gli interventi previsti nel masterplan. Oltre 1,2 milioni di euro sono dedicati alle bonifiche di rete, mentre complessivamente tra telecontrollo e distrettualizzazione nel triennio 2024 – 2026 sono previsti investimenti per oltre 300mila euro, con 361,25 km di rete distrettualizzati a fine progetto. La distrettualizzazione consiste nel delimitare porzioni della rete idrica (distretti) a cui sono associate rilevazioni di portata e pressione, con lo scopo di monitorare efficacemente la rete, individuare preventivamente le perdite, ridurre i disagi per i cittadini in caso di lavori, migliorare la gestione e la manutenzione della rete. Vi sono poi anche i noise logger: dispositivi che si posizionano sui tubi e registrano il rumore notturno delle eventuali perdite che, grazie ad una piattaforma intelligente, vengono prelocalizzate.

Per consentire la realizzazione dei diversi interventi potrebbero essere necessarie modifiche alla viabilità che seguiranno il procedere dei lavori; potrebbe inoltre essere richiesta la programmazione di chiusure di flusso che, una volta definite a seconda dell’andamento dei cantieri, saranno tempestivamente comunicate tramite i consueti canali AdF. Trattandosi di interventi strategici per il futuro del territorio, è fondamentale il gioco di squadra tra tutti i soggetti coinvolti. AdF e le amministrazioni comunali di Gavorrano e Massa Marittima ringraziano fin da ora tutti i cittadini per la preziosa collaborazione durante l’apertura dei cantieri e l’esecuzione dei lavori, grazie ai quali il territorio potrà contare su infrastrutture all’avanguardia a servizio di tutta la comunità.

Per rimanere aggiornati su lavori in corso e manutenzioni programmate e straordinarie è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi basta cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali.