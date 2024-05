Adf. Follonica, manutenzione in via dell’Agricoltura

I lavori di AdF venerdì 24 maggio dalle 8.30 alle 11



Follonica: Manutenzione in via dell’Agricoltura. I lavori di AdF sono in programma venerdì 24 maggio dalle 8.30 alle 11 e determineranno la temporanea sospensione dell'erogazione di acqua nella zona industriale di Follonica. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti alle 11 del giorno stesso.

A chi ha lasciato ad AdF i propri contatti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica vengono inviate e-mail e sms sulle temporanee chiusure del flusso idrico per manutenzioni programmate o straordinarie: per usufruire di quest’ultimo servizio, che permette di essere sempre informati sui lavori in corso, è importante inserire o aggiornare i propri dati, compilando l’apposito form on line all’indirizzo https://www.fiora.it/adf-da-te.html.

Qualora l'interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette. Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione "Cerca lavori in corso”.