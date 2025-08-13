AdF, due interventi di ripristino urgenti a Roccastrada. Conclusi i lavori

AGGIORNAMENTO NOTIZIA ORE 17:42

Roccastrada: Conclusi i due interventi di ripristino urgenti sulla condotta dorsale per Roccastrada e sull’adduzione da Tisignana per Roccastrada. Sono in corso le manovre di riavvio del flusso, che hanno tempistiche lunghe: l’acqua all’interno delle condotte deve infatti essere reimmessa lentamente, per evitare che una eccessiva pressione improvvisa le danneggi. Il flusso idrico tornerà regolare su tutto il territorio interessato, salvo imprevisti, nella prima mattina di domani 14 agosto. Si ricorda il servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento presso il parcheggio presente in via Nazionale n. 106-108 a Roccastrada paese.

AGGIORNAMENTO NOTIZIA ORE 15:15

Proseguono a ritmo serrato i due interventi di ripristino sulla condotta dorsale per Roccastrada e sull’adduzione da Tisignana per Roccastrada, che oggi 13 agosto stanno determinando temporanee mancanze di acqua a Roccastrada paese e limitrofe e in località La Pieve e limitrofe. Dalle 12 è attivo un servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento presso il parcheggio presente in via Nazionale n. 106-108 a Roccastrada paese. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 20.

Roccastrada: AdF è al lavoro oggi 13 agosto per due interventi di ripristino urgenti sulla condotta dorsale per Roccastrada e sull’adduzione da Tisignana per Roccastrada.

I lavori potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua a Roccastrada paese e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 20:00.

È stato attivato un servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento a Roccastrada paese: il mezzo sarà presente a partire dalle 12 circa di oggi 13 agosto presso il parcheggio in via Nazionale n.106-108.