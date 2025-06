Grosseto: Terminato il complesso intervento sulla condotta fognaria in viale Sonnino. È stato posato un nuovo tratto di tubazione nella parte interessata dal guasto e ora sono in corso i lavori per il ripristino dello scavo, anch'essi complessi dati la profondità del punto di intervento.

Nella mattinata di giovedì è previsto il rifacimento dell'asfalto.