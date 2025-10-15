Adf. Castiglione della Pescaia, allaccio tratto di bonifica idrica in via IV Novembre
I lavori in programma giovedì 16 ottobre dalle 8 alle 17
Castiglione della Pescaia: Giovedì 16 ottobre AdF sarà al lavoro a Castiglione della Pescaia, per l’allaccio di un tratto di bonifica idrica in via IV Novembre. I lavori potrebbero determinare dalle 8 alle 17 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in piazza Lampedusa, piazzale Fratelli Bruni, Strada Statale 322, via Ansedonia, via Burano, via Capraia, via Caprera, via Capri, via Casa Rossa, via Cerboli, via Cicladi, via Corsica, via del Giglio, via del Grecale, via dell'Arenile, via delle Formiche, via dell'Elba, via del Maestrale, via di Levante, via di Ponente, via Giannutri, via Gorgona, via Ischia, via Isolabella, via Isola Clodia, viale Sicilia, viale Tirreno, via Montecristo, via Murano, via Palmaiola, via Palmaria, via Pantelleria, via Sardegna, via Stromboli e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.
