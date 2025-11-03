Adf. Arcidosso, distrettualizzazione rete idrica in località Le Piane

I lavori di AdF martedì 4 novembre dalle 9 alle 13

Arcidosso: Martedì 4 novembre AdF sarà al lavoro ad Arcidosso per un intervento di distrettualizzazione della rete idrica in località Le Piane. I lavori sono in programma dalle 9 alle 13 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Poggetto Bagnoli, Piane, Grappolini, via dei Carpicciotti, Mastornola, Poggetto Capannelle, via Fonte di Pasqualino. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 13.

