AdF, a Campagnatico taglio del nastro per la casina dell’acqua

Oggi (19 luglio) inaugurazione della casina dell’acqua, alla presenza del sindaco Elismo Pesucci e del presidente di AdF Roberto Renai



Campagnatico: taglio del nastro per la casina dell’acqua. Oggi (19 luglio), alla presenza del sindaco Elismo Pesucci e del presidente di AdF Roberto Renai, è stato inaugurato l’impianto di via XXIV Maggio. Tutte le casine installate sono geolocalizzate e possono essere individuate facilmente, come punti sulla mappa, utilizzando l’app WAIDY WOW disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi Android e iOS. Continua così il progetto di AdF “La tua acqua, il nostro impegno”, inserito nell’ambito delle numerose azioni messe in campo da AdF per raggiungere uno dei propri obiettivi primari: promuovere il consumo dell’acqua erogata dal gestore, buona, sicura e plastic free, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, nel caso specifico con gli obiettivi n. 6 e n. 11.

“È doveroso ringraziare AdF per l’istallazione della casina dell’acqua a Campagnatico nel parco del Mercatale adiacente alla caserma dei Carabinieri; progetto lodevole che si pone anche l’obbiettivo di realizzare una struttura in ogni comune – afferma il sindaco Elismo Pesucci – La casina dell’acqua permetterà di elargire alla cittadinanza un servizio utile e importante che promuoverà il consumo dell’acqua, buona, sicura e plastic free. Non solo ci sarà la riduzione degli imballaggi ma permetterà di rifornirsi di acqua a un prezzo basso e risparmiando bottiglie. Il cittadino potrà scegliere di prelevare acqua depurata di ottima qualità, liscia, gassata, naturale e/o fredda. È intenzione di questa amministrazione comunale installare altre casine dell’acqua nelle varie frazioni, che saranno a nostro carico con una spesa di circa € 13.000 ciascuna; naturalmente dovremo ricercare adeguate risorse finanziarie in proprio o da soggetti terzi”.

"Consegnare l’acqua nelle case dei nostri cittadini, buona e sicura e senza plastica, è uno dei doveri e onori di AdF – commenta il presidente di AdF Roberto Renai – La nostra acqua fa bene alla salute e all’ambiente e vogliamo cogliere ogni occasione per promuoverne il consumo, con progetti che sono molto vicini anche ai cittadini più giovani, bambini e ragazzi. L’inaugurazione delle casine inoltre offre l’occasione per rispondere alle esigenze dei nostri soci e della comunità e per dimostrare il nostro impegno nel territorio”.

Proprio per incoraggiare il consumo dell’acqua servita da AdF, al personale del Comune saranno distribuite le borracce riutilizzabili e le stesse saranno consegnate anche a tutti i ragazzi e ragazze delle scuole del comune di Campagnartico che aderiranno ai progetti di educazione ambientale proposti da AdF. La casina dell'acqua eroga acqua naturale e gassata, gratuitamente per il primo mese. L’occasione è stata importante anche per condividere e valorizzare insieme alle amministrazioni comunali gli investimenti di AdF nel servizio idrico integrato nel comune di Campagnatico, pari a oltre 870mila euro complessivi nel triennio 2019–2021.