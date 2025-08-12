Adele Grisendi presenta a La Terrazza il suo libro “La figlia di Nora”; dialoga con l’autrice Lorenza Foschini

Adele Grisendi e Lorenza Foschini, da sempre innamorate di San Casciano dei Bagni, tornano a La Terrazza per presentare al pubblico il libro ‘La figlia di Nora’ di Adele Grisendi. L’appuntamento è per giovedì 14 agosto alle ore 18:30 in Piazza della Repubblica

San Casciano dei Bagni: Gli incontri de La Terrazza di San Casciano dei Bagni proseguono con grande interesse di pubblico, che con calore ed entusiasmo, ha salutato tutti gli autori, artisti, cantanti e scrittori che sono stati ospiti di uno dei borghi più belli al mondo.

Le prossime ospiti non sono nuove al palco de La Terrazza giovedì 14 agosto alle ore 18:30 infatti San Casciano dei Bagni, in Piazza della Repubblica, accoglie e saluta Adele Grisendi e Lorenza Foschini.

Adele Grisendi, in dialogo con Lorenza Foschini, racconterà del suo libro ‘La figlia di Nora’, un romanzo che riprende la saga familiare de “I tre inverni della paura” di Giampaolo Pansa e racconta la storia di Giulia, figlia di Nora Conforti, uccisa nel 1946 in un agguato politico. Rimasta orfana da piccola, Giulia cresce nella villa di famiglia insieme al padre e al fratellino, cercando di ricostruire la propria identità in un’Italia segnata dalla guerra civile e dal dopoguerra. Una vicenda familiare ispirata a fatti reali, che attraversa quarant’anni di storia italiana.

Adele Grisendi autrice e scrittrice, è stata per oltre trent’anni compagna di vita di Giampaolo Pansa; dopo ‘Giù le mani’ e ‘Giù le mani, maschio’, la Grisendi ha pubblicato ‘Bellezze in bicicletta’. finalista Premio Bancarella 2002, La famiglia rossa, Baciami piccina e L’amore mancato. Con Rizzoli ha pubblicato La sposa tradita (2009), Non è te che sceglierò (2012) e Il mio cuore bianconero (2019).

Lorenza Foschini, giornalista e scrittrice, già protagonista di molti incontri de La Terrazza, volto noto della Rai, è stata anchorwoman delle principali edizioni del Tg2 e vaticanista.

Gli incontri de La Terrazza continuano a riscuotere grande successo, grazie alla generosità degli ospiti, alla dedizione dei volontari e al sostegno degli sponsor, che hanno contribuito a portare questa manifestazione alla ribalta del panorama culturale e dell'attualità nazionale.