Addio ai CD: la Asl Toscana sud est dematerializza i referti radiologici

È la prima Azienda in Toscana ad avviare il percorso che porterà, dal 1° marzo 2026, a non consegnare più le immagini su supporto fisico, ma disponibili online o tramite totem PuntoSì

Grosseto: Dopo quasi quarant’anni di onorato servizio, i CD con le immagini radiografiche vanno in pensione. La Asl Toscana sud est ha avviato in questi giorni il percorso per consegnare referti e immagini in formato digitale. Dal 1° marzo 2026 la consegna dei CD verrà definitivamente sospesa. L’Azienda è la prima in Toscana a compiere questo passo verso la completa dematerializzazione dei referti diagnostici.

Cosa cambia per la cittadinanza

Non sarà più necessario ritirare o conservare un CD: le immagini e i referti saranno accessibili in due modalità semplici e sicure:



Per email, attivando una sola volta il servizio referto@mail. Si riceverà il referto — sia per la diagnostica per immagini che di laboratorio — e un link per scaricare le immagini. Per la procedura di attivazione: https://bit.ly/4r8aIFA Dai totem PuntoSì presenti nelle strutture aziendali, utilizzando la tessera sanitaria con PIN e una chiavetta USB personale. In pochi minuti sarà possibile scaricare sia le immagini che il referto firmato digitalmente. Per il servizio totem PuntoSì: https://bit.ly/3WMiYNB

Le immagini resteranno disponibili per 30 giorni dalla data dell’esame; trascorso questo periodo, potranno comunque essere richieste allo sportello con un piccolo contributo per la riproduzione. In ogni caso, i referti saranno sempre consultabili anche tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico e l’app regionale InSalute (in una fase successiva nel Fascicolo Sanitario Elettronico saranno consultabili anche le immagini). Il sistema è GDPR compliant (rispetta cioè il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), quindi pienamente conforme alle normative sulla privacy e la sicurezza dei dati.

“Questo progetto – sottolinea Marco Torre, direttore generale della Asl Toscana sud est – segna un passaggio decisivo nel percorso di digitalizzazione dei nostri servizi. Innovazione e semplificazione sono le nostre parole chiave, e la dematerializzazione dei referti è una scelta che guarda al futuro: offre modalità di accesso più semplici, sicure e sostenibili. Puntiamo con convinzione sulla tecnologia come leva per migliorare la qualità delle prestazioni e rendere la sanità sempre più vicina ai cittadini.”

“La dematerializzazione dei CD è un cambiamento concreto che semplifica la vita ai cittadini, riduce i costi e tutela l’ambiente – spiega Alessandro Militello, direttore dell’Area Dipartimentale Governo Sistemi di Prenotazione CUP e Pagamento Prestazioni. – Fino al 1° marzo 2026 chi lo desidera potrà ancora chiedere la consegna del CD, ma non sarà più fornito in automatico. Da quella data, il formato digitale diventerà l’unico canale di consegna delle immagini. È un passaggio culturale oltre che tecnologico, verso una sanità sempre più moderna e sostenibile.”

Si ricorda che il sevizio referto@mail si attiva una sola volta e che l’attivazione va fatta prima della prenotazione o dell’accettazione della visita a questo link: https://refertomail.uslsudest.toscana.it/pazienti/activation

Per scaricare la app InSalute: https://www.regione.toscana.it/-/scarica-la-app-toscana-salute



