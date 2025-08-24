Addio a Sidio Corradi, il calcio italiano piange il campione portorecolese

Dall’esordio con lo scudetto del Bologna al settore giovanile del Genoa: una vita dedicata al pallone

Porto Ercole: La comunità sportiva italiana saluta con profonda commozione Sidio Corradi, nato a Porto Ercole il 7 novembre 1944, figura di spicco del calcio nazionale e uomo che ha saputo lasciare un segno indelebile sia come calciatore che come allenatore.

Da giocatore, Corradi si distinse come ala talentuosa. Esordì in Serie A con il Bologna, prendendo parte alla conquista dello storico scudetto 1963-1964. Successivamente indossò le maglie di Lanerossi Vicenza, Cesena, Varese e Genoa, imponendosi per determinazione, generosità e senso del gol. Un primato lo lega per sempre ai colori rossoblù: insieme a Marco Rossi, è l’unico ad aver segnato con la maglia del Genoa in Serie A, Serie B, Serie C e Coppa Italia, testimonianza della sua straordinaria versatilità.

Terminata la carriera da calciatore, Corradi scelse di mettere la sua esperienza al servizio dei giovani, diventando colonna del settore giovanile del Genoa. Nel 2010-2011 guidò la formazione Primavera, portando avanti con passione la crescita delle nuove leve rossoblù.

Il suo impegno nello sport fu riconosciuto nel 2022 con l’onorificenza di Cavaliere dello Sport, conferita dall’Ordine Nazionale Cavalieri dello Sport con il patrocinio dell’ASI, premio che ne consacrò il valore umano e professionale.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il calcio italiano e per chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo. Corradi lascia in eredità un esempio di passione, dedizione e amore per lo sport che continuerà a ispirare le nuove generazioni.

A nome della comunità di Porto Ercole e di tutti coloro che lo hanno amato e stimato, Progetto Porto Ercole si unisce al dolore della famiglia e degli amici, ricordando Sidio Corradi con affetto e gratitudine.