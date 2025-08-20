Ad Orbetello resta a disposizione il trasporto gratuito per l'Ospedale

Lo Sportello Sociale della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d’Argento, resta a disposizione degli utenti

Orbetello: Sede di Orbetello, Via Gioberti 16-18: aperto lunedì e venerdì mattina, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Accesso diretto, ma per le pratiche di ritiro prodotti alimentari AGEA è necessario l’ISEE.

Via Sperimentale: è possibile valutare la possibilità di trasportare persone anziane o in difficoltà economica, da Orbetello Centro allo Scalo, in particolare presso il Presidio Ospedaliero dello Scalo. Servizio gratuito per pensionati, anziani e persone sole, prevista solo una offerta alla Cri. La prenotazione va effettuata presso lo sportello sociale nei due giorni indicati, orario 9,00-12,00.

Prosegue il Progetto Estate Sicura Vacanze e Volontariato 2025, attivo tutto l’anno. Informazioni ed iscrizioni: michele.casalini@cri.it.

In una riunione operativa con la Delegata allo Sviluppo, Dott.ssa Guya Sarperi Stoppa, il Presidente del Comitato, Michele Casalini, ha concordato alcune iniziative per sostenere una ulteriore raccolta fondi da impegnare entro il 2025, per la nuova ambulanza di rianimazione e l’acquisto di apparecchiature elettro-medicali. La Sarperi curerà una serie di iniziative e di incontri con il mondo associativo locale, sportivo, culturale.