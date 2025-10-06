Ad Orbetello nuovo ambulatorio di psicologia
Orbetello: Nell’ambito delle proprie attività di educazione sanitaria rivolte alla cittadinanza, il Comitato della Costa d’Argento della Croce Rossa Italiana attiva, a partire dal mese di ottobre, un nuovo ambulatorio presso la sede di Orbetello, situata in via Gioberti 16/18, al piano terra della palazzina.
Il servizio sarà curato dalla Dottoressa Annalisa Rustighi, psicologa, che sarà a disposizione ogni martedì pomeriggio per consulenze ad accesso diretto.
Gli interessati potranno presentarsi direttamente negli orari indicati per usufruire del servizio, senza necessità di prenotazione.
Dottoressa Anna Lisa Rustighi, psicologa, psicoterapeuta cognitivo comportamentale.