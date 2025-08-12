Ad Orbetello in scena la Tbsk Orchestra Tokyo diretta da Takeshi Kuse con Danylo Saienko al pianoforte

In programma musiche di Gershwin, brani d’opera italiana e repertorio giapponese

Orbetello: Gran finale per l’Orbetello Piano Festival, domani mercoledì 13 agosto alle ore 21.30 in Piazza Giovanni Paolo II Orbetello la Tbsk Orchestra Tokyo diretta da Takeshi Kuse si esibisce con il vincitore della Master Edition 2024 Danylo Saienko (pianoforte) che propone un programma con musiche di Hector Berlioz, Maurice Ravel e George Gershwin.

Takeshi Kuse, alumnus dell'Università Toyo con una laurea in filosofia, ha studiato oboe e musica da camera in Austria (1995), ottenendo il diploma. Ha conseguito un Master in Direzione d'Orchestra presso il Senzoku-Gakuen College of Music (2001) con Kazuyoshi Akiyama. Si è esibito al Comixtus Festival in Francia (2011-2012) e ha diretto all'Opéra de Tours. Ha diretto il programma "All Haydn" a Eisenstadt (2017) e un programma Dvorak a Praga (2018), entrambi molto apprezzati. Attualmente dirige diverse sinfonie, concerti e opere; insegna presso la Senzoku Gakuen University dal 2015.

Danylo Saienko, pianista e compositore ucraino nato a Lviv nel 1991 da una famiglia di artisti, ha mostrato precoce talento musicale. Dopo studi a Lviv, Amburgo, Rostock e Anversa, ha vinto numerosi primi premi in concorsi internazionali.





L'Orchestra Sinfonica TBSK di Tokyo fu fondata nell'agosto del 2011. Oltre ai concerti, la TBSK collabora attivamente con musicisti internazionali. Nel 2019, ha accolto Giuliano Adorno, pianista e docente presso il Conservatorio "D. Cimarosa" di Avellino, Italia, per un evento unico. L'orchestra ha anche effettuato tournée internazionali. Nel 2017, ha eseguito le messe e le opere teatrali di Haydn nella Haydn Hall del Palazzo Esterházy a Eisenstadt, Austria. Nel 2018, ha partecipato al Prague Summer Music Festival (Prague Classics), collaborando con membri della Czech Philharmonic Orchestra e della Prague Radio Symphony Orchestra. Nell'agosto del 2024, è tornata nella Repubblica Ceca per commemorare il 200° anniversario della nascita di Bedřich Smetana, eseguendo l'opera completa Má vlast a Praga e Kutná Hora.

Ideato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra, Orbetello Piano Festival è reso possibile grazie al contributo del Comune di Orbetello, della Fondazione CR Firenze e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Sponsor: RRD Roberto Ricci design, Monteverro, Maregiglio, Marina Chiara Srl, Gitav, Botanical Dry Garden.

Il concerto del 13 agosto è ad ingresso libero in piazza (prenotazione posto a sedere €15).

Info e prenotazioni 389 2428801