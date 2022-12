Attualità Ad Orbetello Bus navetta per l’ospedale dedicata agli over 65 30 dicembre 2022

30 dicembre 2022 165

165

Redazione Il servizio voluto dall’amministrazione comunale sarà gestito da Autolinee Toscane dal 2 gennaio 2023 Orbetello: Autolinee Toscane informa che dal 2 gennaio 2023 gestirà il servizio di bus navetta ORBETELLO CENTRO – ORBETELLO STAZIONE – ORBETELLO OSPEDALE e ritorno. Il servizio durerà un anno, quindi sarà attivo per tutto il 2023, è gratuito ed è riservato ai passeggeri over 65. Il servizio di bus navetta ORBETELLO CENTRO - ORBETELLO OSPEDALE esisteva già pre-Covid, poi è stato interrotto a causa della pandemia. Vista però la forte richiesta, il Comune di Orbetello lo ha voluto ripristinare mediante una gara pubblica che Autolinee Toscane ha vinto, grazie a una offerta giudicata migliore rispetto a quelle presentate da altre due aziende concorrenti. Il servizio sarà effettuato con un bus da 19-25 posti, con pedana, e sarà effettuato dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi). Il percorso circolare è di circa 10 chilometri. Il tempo di percorrenza è di circa 1 ora andata e ritorno. Ecco il percorso del servizio navetta Over 65: ANDATA

RITORNO

