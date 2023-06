Ad Elisabetta Geppetti il Grifone d’oro 2023

Grosseto: Il consiglio direttivo della Proloco Grosseto, con il presidente Andrea Bramerini, ha espresso compatto il suo voto alla presenza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e alla consigliera Cecilia Buggiani, in rappresentanza della Provincia, per l’assegnazione del Grifone d’oro 2023. La premiata di quest’anno è Elisabetta Geppetti, detta "La Signora del Morellino”, grande imprenditrice nel settore vitivinicolo distintasi per aver valorizzato il nome e il patrimonio della Maremma.



Nel 1992 Elisabetta Geppetti è tra i 12 fondatori del Consorzio Morellino di Scansano, di cui è stata anche Presidente, prima donna a ricoprire tale carica in Italia. Un incarico che ricopre anche per un secondo mandato dal 2011 al 2013. In questa veste si impegna come ambasciatrice del vino simbolo del territorio, lavorando incessantemente per innalzarne la qualità e percezione a livello internazionale. Nel 2006 viene proclamata "Winzerin des Jahres", la vignaiola dell'anno, dalla prestigiosa rivista tedesca "Der Feinschmecker", prima italiana a ottenere il premio, riconoscimento per il merito "di aver fatto conoscere in tutto il mondo il Morellino di Scansano e aver contribuito alla fama e al prestigio della Maremma come regione vinicola con spirito pionieristico e costante impegno per la qualità. Nel 2022 il suo vino Saffredi, con l'annata 2019, è nella TOP 10 dei migliori vini al mondo della prestigiosa rivista statunitense 2Wine Spectator", evento senza precedenti per un vino di Maremma.

“ La signora del Morellino è riuscita, con il suo lavoro e la sua dedizione, a portare in giro per il mondo i valori, i profumi e i sapori della nostra bellissima zona- commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Proprio per questo il Grifone d’oro di quest’anno non poteva che non andare a lei, grande esempio per l’intera comunità.”

Soddisfatto anche il presidente della Proloco Grosseto Andrea Bramerini che commenta:“ Si dice che Elisabetta sia Ambasciatrice della Maremma ed è la verità. L'infaticabile impegno e dedizione dimostrato lungamente nella sua azienda, legata a doppio filo a questo territorio, ha infatti contribuito in maniera fondamentale al successo internazionale della nostra terra.”

Appuntamento, dunque, al prossimo 10 agosto, giorno della festa del patrono della città, San Lorenzo, con la cerimonia in piazza Dante condotta da Stefano Bini che vedrà la partecipazione dell’orchestra Città di Grosseto. Alla presenza del sindaco Vivarelli Colonna, del presidente Limatola, delle autorità e di tutta la cittadinanza, il Grifone sarà consegnato alla vincitrice dal presidente della Proloco Bramerini.

