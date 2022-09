Ad Artemare l’Aracnofobia la paura dei ragni

In relazione alla recente invasione di ragni nella laguna di Orbetello, riportata da tanti media dopo quella dei moscerini e che ha fatto ripartire molti, Artemare Club dedica le mattine di sabato e domenica prossimi per la desensibilazione alla Aracnofobia. Se provate paura per i ragni perché soffrirne, un incontro nei salotti vista mare di Artemare Club nel Corso antico di Porto Santo Stefano permette di diminuire o di eliminare questa fobia con la conversazione e la visione di video e conoscenza della letteratura in materia.

Sapere il comportamento dell’animale e anche il suo lato affascinante, mettersi nella situazione dei ragni, entrare in contatto visivo e eventualmente fisico aiuta a conviverci. Tra tutti coloro che visiteranno no cost con osservanza delle regole anticovid Artemare Club nelle mattine di sabato e domenica prossimi con orario 10-13 sarà offerto un coffee break ed estratta una maschera da Spiderman o woman.