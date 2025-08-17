Ad Artemare Club la Giornata internazionale dei Fari 2025

Artemare Club festeggia la Giornata internazionale dei Fari che ricorre il 17 agosto di ogni anno con il manifesto “I Fari dell’Argentario e delle Isole vicine” realizzato dal portolano dell’associazione e ricorda la che a Porto Santo Stefano la via dei Fari è anche la via degli innamorati, una magica passeggiata che gode di una vista di mare spettacolare con la presenza all’arrivo di ben due fari storici che fanno tornare alla mente alcune romantiche parole della canzone “Questo piccolo grande amore” di Claudio Baglioni “un bacio, quattro risate e far l'amore giù al faro..”, conosciuta bene da comandante Daniele Busetto che negli anni ha accompagnato a goderla diverse persone ed associazioni non essendo purtroppo indicata nelle guide locali. Per la via dei Fari di Porto Santo Stefano, sono nati nel tempo tanti amori duraturi, parola di Artemare Club!