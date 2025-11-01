Ad Artemare Club il peperoncino di Cristoforo Colombo

Porto Santo Stefano: Nel periodo delle manifestazioni culinarie nella Maremma, da sabato 1 novembre Artemare Club con l’esposizione di due libri nella sede dell'associazione nel Corso di Porto Santo Stefano ricorda che il peperoncino fu portato in Europa nel 1493 da un illustre marinaio, Cristoforo Colombo di ritorno dal suo secondo viaggio nel nuovo mondo, il continente americano. Ci racconta il comandante Daniele Busetto, il peperoncino è una tra le spezie più usate nelle cucine di tutto il mondo ed è il protagonista di molte pietanze infatti, da una parte all’altra del mondo, dalla tipologia più soave a quella terribilmente “mordente”, i peperoncini hanno stuoli di fedeli consumatori, perché regalano gusto, allegria e vitamine a piatti tradizionalmente poveri, molto spesso carenti di proteine. Dal punto di vista medico il piccante del peperoncino equivale a una sorta di benefico passe-partout, digestivo e antifermentativo, vanta la più alta concentrazione di vitamina C esistente in natura, ha proprietà vasodilatatrici, da cui la fama di “viagra dei poveri” e anticolesterolo, mentre la vitamina PP rende elastici i capillari e la E aumenta l’ossigenazione nel sangue. Il peperoncino possiede mille virtù culinarie e salutari, è ormai risaputo come sia un alleato delle cure dimagranti, favorendo la perdita di peso, allevia i dolori e perfino lo stress. Ecco perché un mazzo di peperoncino viene regalato alle amiche tanguere di Artemare Club per le Milonghe al peperoncino!