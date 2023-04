Ad Artemare Club il CCNL per marittimi dello Yachting

Monte Argentario: Si, con grande piacere Artemare Club comunica che presso la sua sede nel Corso di Porto Santo Stefano è disponibile per la visione delle interessati il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i marittimi imbarcati su unità da diporto privato e di navigazione non commerciale, sottoscritto da CIU Unionquadri, Uni lavoro PMI, Confsal Fisals e Asso Yacht, il primo accordo che disciplina in maniera organica in 44 pagine una materia la cui trattazione era stata fino ad ora lasciata ad accordi riguardanti l’industria armatoriale generale o commerciale.



Fra le novità del nuovo CCNL l’innalzamento delle retribuzioni minime, l’estrema flessibilità introdotta per rispondere alle esigenze di coloro che lavorano in un settore prevalentemente stagionale e caratterizzato da rapporti di lavoro contraddistinti da elementi di stampo familiare, nonché l’attenzione prestata alle alte professionalità impiegate, in quanto professionisti di rilievo e portatori di eccellenze sul campo che devono essere tutelate e, allo stesso tempo valorizzate.

Queste opportunità e sviluppi della nautica da diporto privato alla luce della stipula del nuovo Contratto collettivo nazionale sono state discusse di recente a Roma al CNEL in un parterre d’eccezione, composto dal Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon, il Consigliere del CNEL Francesco Riva, il Segretario Generale Uni Lavoro PMI Vito Frijia, il Segretario Generale CONFSAL FISALS Filippo Palmeri, dal Presidente di Ciu Unionquadri Gabriella Àncora oltre ad altri autorevoli e qualificati relatori come il Capitano di Fregata Giuseppe Semeraro del CGCP, l’On. Roberto Traversi, Michael Tirrito presidente Asso Yacht-Armatori del diporto e Giovandomenico Guadagno vicepresidente di Uni Lavoro PMI.

Artemare Club, che da molti anni segue con il suo Archivio storico dello Yachting della Maremma tutto il traffico dei suoi porti e non solo, dando continua informazione ai media, ricorda che la Nautica in Italia sta vivendo nuovamente un periodo d’oro con la leadership nella produzione di Superyacht Made in Italy pari al 51%” delle costruzioni mondiali con l’immaginabile incremento esponenziale di richieste delle figure di lavoratori marittimi del settore a bordo e a terra!