Ad Artemare Club “Endless Love” il libro, il film e la canzone d'amore più di famosa di sempre

Artemare Club fino al 15 settembre espone il libro “Endless Love”, la locandina del relativo film in italiano “Amore senza fine” e il raro testo artistico incorniciato della canzone d'amore più famosa di sempre che farà cantare nella sede dell’associazione nel Corso di Porto Santo Stefano il brano di Diana Ross & Lionel Richie, duetto iconico e con pochi paragoni, l'unico brano con "love" nel titolo ad essere rimasto in testa alle classifiche per 9 settimane di fila della Billboard Hot 100, un record.

Racconta il comandante Daniele Busetto che promuove continuamente con scritti ed eventi la cultura dell’amore e della pace in particolare nelle sue espressioni artistiche e sociali, Endless Love è la canzone dal film omonimo in italiano “Amore senza fine” del regista Franco Zeffirelli basato sul romanzo omonimo del 1979 di Scott Spencer, interpretato da Brooke Shields e Martin Hewitt, così l'Italia ha contribuito al record, ma i riconoscimenti ricevuti dal brano sono anche altri, la nomination nella categoria miglior canzone ai Premi Oscar ed ai Golden Globe e cinque nomination ai Grammy Awards. Insieme al libro, al testo della canzone e al brano di YouTube, visibile e ascoltabile sul grande schermo dell’associazione, Artemare Club sarà esposta la locandina del film.