Ad Artemare Club Dario Virga maggior lettore di libri della Biblioteca del Tango

Argentario: nei giorni scorsi ha fatto gradita visita alla sede di Artemare Club nel Corso di Porto Santo Stefano Dario Virga, bravo tanguero dell’Accademia di danze Argentine Blue Moon di Grosseto dei maestri dei maestri Tania Grisostomi e Luigi Bisello, maggior lettore di libri della Biblioteca del Tango dell’associazione del comandante Daniele Busetto negli ultimi 12 mesi.

Dopo una piacevole conversazione e la fotografia di rito il presidente di Artemare Club ha fatto dono a Dario Virga del volume "Il tango e i suoi labirinti" autore Rafael Flores Montenegro, un invito ad una più profonda comprensione di quello spazio ormai universale, il tango, all'interno del quale hanno trovato forma e voce la gioia, la solitudine, l'incontro, la nostalgia, che lo scrittore racconta non solo attraverso le sue origini storiche, ma anche alla luce dei suoi legami con gli episodi della vita quotidiana, con la letteratura, con la danza in genere.

Con l’occasione si ricorda che la Biblioteca del Tango svolge attività di promozione culturale delle danze argentine con il prestito gratuito dei tanti volumi in possesso in italiano, spagnolo ed inglese e ogni anno in estate fa dono di un libro in tema al maggior lettore di questi preziosi libri dell’anno trascorso che si possono anche acquistare presso la Libreria Riva di Carta di Francesco Palombo sempre nel Corso di Porto Santo Stefano.