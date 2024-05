Ad Artemare Club "Comandante" premiato

Porto Santo Stefano: Si, "Comandante", il bellissimo libro di Sandro Veronesi cofirmato da Edoardo De Angelis sull'eroe della Regia Marina Salvatore Todaro medaglia d’oro, da questo weekend è di nuovo in mostra essendo arrivato primo alla recente manifestazione del Premio giornalistico letterario Carlo Marincovich al Circolo di Marina di Roma, dove il comandante dottor Daniele Busetto ha premiato “l’Isola delle donne” di Annalisa Comes.

In relazione al titolo del libro “Comandante”, Artemare Club per chi ignora i gradi e titoli degli ufficiali che servono o hanno servito la nostra Patria sul mare, come il comandante Todaro ricordato sempre con il suo titolo, gradi e titoli più conosciuti quando i giovani facevano il servizio militare obbligatorio come leva di mare ad eccezione di quelli destinati ad altre Forze armate o riformati per varie cause anche per inidoneità mentale e fisica, ricorda che nella Marina Militare e nel Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera per Legge ai sensi dell'art. 733, comma 4, del D.P.R. 90/2010, letto in combinato disposto con l'art. 8 delle preleggi al codice civile – approvate con R.D. 262/1942 – e con i fogli d'Ordini n° 60 del 28.7.1990 e n° 24 del 13.6.2001 che al citato art. 733 danno piena attuazione in forza del suddetto art. 8 delle preleggi, agli Ufficiali superiori capitano di vascello, capitano di fregata e capitano di corvetta di tutti i Corpi, spetta l'appellativo di Comandante anche se gli stessi non siano in comando, così come agli Ufficiali inferiori nel grado di tenente di vascello qualora siano in comando.

In inglese, per motivi di natura semantologica, il termine generico di "comandante", indicante non il grado ma la funzione espletata, è tradotto con il termine captain, ciò significa che anche un ufficiale di grado inferiore ai gradi di capitano di vascello - Captain, capitano di fregata - Commander e capitano di corvetta - Lieutenant Commander, se al comando di un mezzo navale o di una unità complessa, verrà indicato con l'appellativo di captain, ma in italiano sarà appellato "comandante" e non "capitano", come traduzione vorrebbe.

Il comandante Daniele Busetto, presidente di Artemare Club (foto sotto) ha cessato il servizio nella Marina Militare a domanda nel 1997 con 6 anni di anzianità nel grado di Capitano di Fregata e ha “deposto la sciabola per impugnare la penna” come scrittore di mare, attività che svolge tutt’ora informando tanti media nazionali e locali ed anche alcuni internazionali e con apparizioni in video su importanti emittenti pubbliche e private, i suoi centinaia e centinaia di scritti, alcuni premiati, si possono facilmente trovare sui motori di ricerca della rete internet, ultimamente è particolarmente impegnato alla promozione delle attività e professioni delle donne sul mare e nella salvaguardia del suo ambiente del mare e non solo per il futuro delle nuove generazioni anche come membro scientifico di AquaFilmFestival dove ricorderà certi tipi di inquinamento nell’edizione che si terrà dal 6 al 9 giugno alla famosa alla Casa del Cinema di Roma.

Nella sede di Artemare Club nel Corso antico di Porto Santo Stefano sono esposti i crest araldici dei tanti incarichi compiuti a bordo e a terra del comandante e le onorificenze nazionali e internazionali ricevute, visibili indossate nella foto di qualche anno fa. Il libro “Comandante” può essere comodamente sfogliato nella sede di Artemare Club e acquistato nella vicina libreria Riva di Carta, poco più lontana sempre nel Corso di Porto Santo Stefano.