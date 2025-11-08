Ad Artemare Club arriva “Parlami d’amore” di Antonella Viola

Da domenica 9 novembre il libro della scienziata e divulgatrice sarà consultabile nella sede di Porto Santo Stefano: un viaggio tra biologia, emozioni e relazioni per riscoprire il piacere come forma essenziale dell’amore.

Porto Santo Stefano: Da domenica 9 novembre e fino alla fine del mese, Artemare Club ospita nella propria sede in Corso Umberto I a Porto Santo Stefano il libro appena uscito “Parlami d’amore” (Feltrinelli) della scienziata e divulgatrice Antonella Viola (foto cover), professoressa ordinaria di Patologia generale all’Università di Padova.

Il volume, che sarà disponibile per la consultazione, esplora il tema del piacere come funzione essenziale della biologia umana: non un vizio o un lusso, ma una bussola che ci guida verso ciò che ci fa stare bene e ci tiene in vita. In 170 pagine, l’autrice racconta come il piacere e l’amore siano strettamente intrecciati: l’amore è una delle forme più evolute e durature del piacere, capace di trasformarsi in presenza, cura e reciprocità.

Nel cervello, spiega Viola, il sentimento amoroso è legato alla produzione di ossitocina, serotonina e vasopressina, sostanze che alimentano fiducia, attaccamento e memoria affettiva. L’autrice affronta anche i momenti in cui il piacere “si inceppa” e diventa dipendenza, mostrando come sia possibile costruire un piacere consapevole e libero, fondato sulla conoscenza e sulla relazione.

Il libro intreccia biologia ed emozione, offrendo un linguaggio nuovo per comprendere ciò che ci muove, ci lega e ci fa crescere.

“Parlami d’amore” si aggiunge alla serie di volumi che Antonella Viola ha pubblicato con Feltrinelli negli ultimi anni, tra cui “Danzare nella tempesta” (2021), “Il sesso è (quasi) tutto” (2022), “La via dell’equilibrio” (2023) e “Il tempo del corpo” (2024), tutti disponibili su ordinazione presso la Libreria Riva di Carta di Francesco Palombo, partner di Artemare Club e situata a pochi metri dalla sede dell’associazione.

Un’occasione per scoprire, tra le vie del porto, un libro che unisce scienza, emozione e umanità.