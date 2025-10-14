Ad Arezzo arriva “Dislessia… Dove sei Albert?” lo spettacolo dell’attore dislessico Francesco Riva

Proseguono con successo eventi di sensibilizzazione organizzati dalla sezione AID di Arezzo. Venerdì 17 ottobre presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Francesco Severi.

Arezzo: Proseguono gli eventi per la Settimana Nazionale della Dislessia 2025. La sezione AID di Arezzo propone un appuntamento speciale per continuare a sensibilizzare e informare sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): lo spettacolo “Dislessia… Dove sei Albert?” dell’attore e autore Francesco Riva, in scena venerdì 17 ottobre presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Francesco Severi (via Vittorio Alfieri), dalle 15.30 alle 17.30.

Francesco Riva, che vive in prima persona l’esperienza dei DSA, porterà sul palco uno spettacolo che unisce racconto autobiografico, ironia e riflessione. Con la sua narrazione coinvolgente, invita il pubblico a guardare ai disturbi dell’apprendimento da un punto di vista autentico, lontano dai luoghi comuni e ricco di spunti per una maggiore consapevolezza.

L’evento, gratuito e aperto alla cittadinanza, è rivolto in particolare a famiglie, docenti, studenti e a chiunque desideri approfondire il tema dei DSA con uno sguardo nuovo, sensibile e costruttivo. Sarà un’occasione preziosa per riflettere insieme sulle difficoltà che le persone con DSA affrontano nel percorso scolastico, lavorativo e personale. Difficoltà che, spesso, non derivano dalle loro capacità, ma piuttosto da ostacoli culturali, mancanza di strumenti adeguati e pregiudizi ancora troppo diffusi. Allo stesso tempo, lo spettacolo sarà anche un modo per scoprire le risorse, la creatività e la resilienza che molti bambini, ragazzi e adulti con DSA sviluppano nel tempo, trasformando ciò che all’inizio può sembrare un limite in un punto di forza.

L’iniziativa non sarà quindi solo un momento di spettacolo e intrattenimento, ma anche un’occasione di condivisione e confronto, un momento in cui sentirsi parte di un percorso comune, fatto di comprensione, ascolto e valorizzazione delle differenze.

Lo spettacolo si inserisce nel programma nazionale della Settimana della Dislessia promosso da AID – Associazione Italiana Dislessia – e si svolge con il patrocinio di: Istituto Comprensivo Severi di Arezzo, Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, Liceo Artistico Piero della Francesca, Istituto Comprensivo Cesalpino di Arezzo, Associazione I Care, Cooperativa Onlus Koinè e Zerospreco Edu di AISA Impianti

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione, da effettuare compilando il form disponibile sul sito: https://arezzo.aiditalia.org/eventi/dislessiadove-sei-albert-la-testimonianza-di-francesco-riva

Per maggiori informazioni è possibile contattare la sezione AID di Arezzo:

334 3462518 (dal lunedì al venerdì, dalle 18:00 alle 20:00)

arezzo@aiditalia.org



