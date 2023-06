Ad alta voce: al Fossombroni il primo festival di recitazione delle lingue d’Europa

Grosseto: Tredici poesie in concorso, quattro lingue differenti e una prima edizione di “Ad Alta Voce” che è andata oltre le aspettative. Il festival di recitazione delle lingue d’Europa, organizzato dal Fossombroni, ha fornito agli studenti della scuola la possibilità di esibirsi, di partecipare, di condividere e approfondire le tematiche legate all’arte della poesia, declamata in lingua originale. Alla fase conclusiva, presentata dall’insegnante Giacomo Moscato nell’aula magna della scuola di via Sicilia, si sono alternati sul palco i finalisti in concorso per la prima edizione che ha messo in palio un montepremi complessivo di 2.750 euro.

«Non ci aspettavamo un entusiasmo e una partecipazione così diffusa da parte degli studenti della scuola – ha detto Francesca Dini, dirigente scolastica del Fossombroni – segno che l’iniziativa è stata gradita. Il ringraziamento va a tutti gli studenti che si sono messi in gioco e ai loro insegnanti che hanno seguito passo a passo l’evoluzione dei loro percorsi». Gli studenti hanno recitato sul palco le poesie in lingua inglese, tedesco, francese e spagnolo, accompagnati da musiche e immagini suggestive. Il primo premio assoluto, del valore di 1000 euro, secondo la giuria è andato a Serena Canessa della classe 3^LIQ con la poesia in inglese Sonnet 18 “Shall I compare thee to a summer’s day” di Williams Shakespeare.

I premi da 500 euro, invece, sono stati assegnati per il settore economico ad Alessio Babja e Alessia Guidoni della 5^AFM che si sono esibiti in coppia recitando la poesia in francese “Barbara” di Jacques Prevert, mentre per il liceo ha prevalso Giorgia Manno della 3^LIQ con la poesia in inglese tratta da “Romeo and Juliet” di William Shakespeare. Infine i premi da 250 euro: quello della critica è stato consegnato a Desiree Corsini della 2^BL che ha interpretato “Quiéreme entera” di Dulce Maria Luynaz in lingua spagnola, quello assegnato dall’associazione sportiva Asd Fossombroni ha visto prevalere Niccolò Pesci della 3^D, con “Fùtbol” di Blanca Varela, sempre in lingua spagnola, mentre quello della giuria popolare composta dagli studenti, ha visto eleggere William Boni della 4^AL come preferito da parte dei ragazzi dell’istituto, premiando anche la scelta coraggiosa di presentare “My poem” scritto da lui stesso in lingua inglese. Menzioni speciali sono andate alle esibizioni fuori concorso delle classi 4^M e 1^L con “Verde que te quiero verde” di Federico Garcia Lorca, declamata in spagnolo, e di Diego Bonocore della 2^AL che ha presentato “A Livella” di Totò, con una esibizione in napoletano.