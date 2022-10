Acquisto casa: i migliori finanziamenti per ristrutturazione e acquisto mobili

Acquistare una casa che necessita di qualche piccolo intervento di ristrutturazione può rivelarsi un’ottima idea, ma non è sempre facile capire come muoversi per quanto riguarda il finanziamento. Nella maggior parte dei casi, quando si compie un investimento di un certo tipo, si è costretti a richiedere un prestito e, se la spesa non è particolarmente ingente, il mutuo potrebbe non rivelarsi la soluzione migliore. Per richiedere il capitale, infatti, si rischia di dover attendere parecchio, senza contare tutte le spese extra, come quelle relative al pagamento del notaio, che si possono evitare ricorrendo ad un finanziamento.



Quali sono però le migliori soluzioni del momento per la ristrutturazione e l’acquisto di mobili? Quali finanziamenti si rivelano effettivamente vantaggiosi? Scopriamolo insieme.

Finanziamenti per la casa: i migliori del momento

Per quanto riguarda i finanziamenti casa, ci sono le soluzioni proposte da Santander Consumer Bank. È possibile richiedere fino a 30.000 euro e scegliere di rimborsare l’importo in un periodo che va da un minimo di 18 ad un massimo di 84 mesi (le tempistiche variano a seconda del canale di richiesta). Santander Consumer Bank offre inoltre la possibilità di richiedere il finanziamento casa direttamente online e questo è un vantaggio che non si può di certo sottovalutare. Si traduce, infatti, in minori perdite di tempo presso la filiale, in una compilazione della domanda per il finanziamento veloce e in una diminuzione dei documenti da fornire alla Banca.

Come calcolare la rata del finanziamento casa

Personalizzare il proprio finanziamento per la ristrutturazione e per l’acquisto di mobili per la casa con Santander Consumer Bank è semplice, perché all’interno del sito web ufficiale è disponibile un simulatore che ti permette di scegliere l’importo che si desidera richiedere (fino ad un massimo di 30.000 euro) e modificare le rate per visualizzare TAN e TAEG applicati, oltre che naturalmente la durata complessiva del finanziamento.

Finanziamento per ristrutturazione casa ed acquisto mobili: quali documenti occorrono

Un altro vantaggio del finanziamento casa di Santander Consumer Bank riguarda la documentazione da fornire in quanto risultano essere pochi i documenti necessari per richiedere un prestito. Sono infatti sufficienti la propria carta d’identità in corso di validità, il codice fiscale (o la tessera sanitaria) ed un documento che attesti la situazione reddituale (busta paga, cedolino della pensione, dichiarazione dei redditi, ecc.). Oltre a questo, naturalmente, bisogna fornire alla banca l’IBAN del conto corrente sul quale accreditare il prestito.

Come richiedere un finanziamento casa direttamente online

Come abbiamo accennato, il grande vantaggio di Santander Consumer Bank è offrire la possibilità di richiedere il finanziamento casa direttamente online, senza doversi recare personalmente presso uno sportello fisico. La procedura è semplice: non bisogna fare altro che compilare l’apposito modulo presente sul sito web, allegare i documenti richiesti e procedere con la firma in modalità digitale.

Una volta inviata la domanda, si potrà ricevere l’esito della richiesta via mail entro circa 24 ore lavorative. Richiedere un finanziamento per la casa non è mai stato così semplice, sicuro e anche ecologico!