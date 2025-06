Acquistare casa e vivere a Radicondoli. Contributi fino a 26 mila euro

Il Comune continua ad investire a favore della residenza. Insieme a contributi affitto, acquisto prima casa, pendolari, scuola, energia. Il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini: “Grazie ai fondi della geotermia, aiutiamo le famiglie, la residenza, le imprese”.

Radicondoli: Oltre 6000 euro ad anno grazie ai contributi per il teleriscaldamento, i contributi pendolari, i libri scolastici, l’abbonamento al trasporto pubblico e la borsa di studio per chi va all’Università. E poi 20mila per chi acquista e rimane a vivere a Radicondoli. Circa 10mila per chi invece ristruttura e decide di affittare la propria casa, tra interessi e copertura della fideiussione. Per chi affitta l’abitazione per vivere a Radicondoli, 4800 euro in due anni.

Sono numeri concreti, nero su bianco, che il Comune di Radicondoli illustra e che fanno parte del progetto WivoaRadicondoli 3.0. Obiettivo, dare impulso al territorio, in termini di popolazione e di opportunità di lavoro e socialità al borgo che si affaccia tra la Valdelsa e la Val di Cecina nel cuore della Toscana e delle Colline Metallifere, tra Siena, Firenze e Pisa.

“Nel nuovo WivoaRadicondoli 3.0 investiamo quasi 440mila euro per sostenere la residenza, le famiglie, la scelta del teleriscaldamento, le nuove imprese e anche chi deciderà di affittare la propria casa - fa notare Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli – Abbiamo pubblicato ben 14 bandi con importanti novità per l'abitare, che è il nostro cavallo di battaglia, ma anche per le imprese con il bando nuove attività strategiche. Abbiamo già erogato o stiamo per erogare un valore di 1.783.000 euro e sono state aperte 26 nuove attività. Grazie ai fondi della geotermia, aiutiamo le famiglie e la residenza, ma non solo”.

In generale nei 14 bandi, già pubblicati sul sito www.wivoaradicondoli.it, per chi sceglie di acquistare o affittare casa a Radicondoli ci sono fino a 4800 euro di contributo a fondo perduto per prendere in affitto una abitazione. Fino a 20mila per acquistare una casa a Radicondoli. E poi c’è lo “Sblocca Affitti per Abitare” per aiutare chi vuole affittare la propria abitazione a persone che rimangono ad abitare a Radicondoli. Sono contributi sia a favore di chi fa lavori di riqualificazione per case destinate all’affitto, fino ad un massimo di 3mila euro, sia per chi ha preso un finanziamento, fino ad un massimo di 2000 euro. A tutto questo come detto si aggiungono altre risorse per la qualità della vita.

Facciamo l’esempio di una famiglia con un reddito medio (40.000-45.000 € l’anno) con un figlio alle superiori e uno all’Università, due lavoratori fuori sede, in affitto con il teleriscaldamento. Questa famiglia ottiene benefici diretti specifici come il contributo affitto per i primi due anni di 2.400 euro. Non solo, ottiene un risparmio di 1.000 euro sul costo dell’energia perché il teleriscaldamento costa meno rispetto ad altre fonti. Non solo, ottiene un contributo pendolari che può essere assegnato ad entrambi i genitori, per un totale di circa 1.200 euro. Ed ancora, un contributo libri scolastici e abbonamento TPL per i ragazzi che frequentano le scuole superiori, per un totale di 800 euro annui. Per il figlio o figlia che frequenta l’Università di Firenze ci sono 3.000 euro. Il totale è di 8400 euro, annui. Se la stessa famiglia decide di acquistare la casa, il contributo arriva fino a 20mila euro, quindi il contributo in un anno è di 26mila euro.

Un altro esempio. Una famiglia che viene da un paese vicino a Radicondoli e decide di trasferirsi, prendendo in affitto una casa, in attesa di vendere la propria. In questo caso i genitori sono dipendenti di cui uno pendolare, 3 figli (uno medie e due superiori). Intendono acquistare un’abitazione a Belforte, già individuata ma prima devono vendere ed estinguere il mutuo. Serve un “progetto ponte”. Allora prendono in affitto un’abitazione a Radicondoli/Belforte con canone mensile 500 euro mensili. I vantaggi economici con WivoaRadicondoli sono il contributo affitto annuo 2.400 euro, il contributo pendolari per il padre per 800 euro, il risparmio con teleriscaldamento per 900 euro, il contributo per il bambino che va alla medie per i libri gratis con 300 euro. E il contributo per i figli che vanno alle superiori per 1600 euro. In tutto sono 6.000 euro l’anno. In questo modo la famiglia per due anni azzererà il costo della locazione e potrà raggiungere i propri obiettivi.

“L’amministrazione continua ad offrire contributi per permettere la qualità di vita desiderata - continua Guarguaglini - Investiamo su tutto il territorio, sulle imprese, sulla qualità della cultura e della comunità in cui le persone vengono a vivere. Creare servizi, fare cultura, socialità, aiutare i pendolari sono le chiavi del nostro progetto, insieme a fibra ad alta velocità e teleriscaldamento, che rende possibile risparmiare qui fino ad oltre il 50% rispetto alle forme tradizionali di riscaldamento”.

Tutti i contributi per andare a vivere a Radicondoli

Il Bando per la concessione di contributi comunali per la locazione abitativa ai nuovi residenti

È destinato a chi affitta una abitazione, prima casa, a Radicondoli e vuole prendere la residenza qui almeno per quattro anni, per viverci dunque. Può presentare domanda chi non era residente a febbraio 2024. La percentuale di contributo è uguale al 50% del canone di affitto mensile, comunque per un importo non superiore ad 200 euro per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Quindi, il contributo massimo di 4.800 euro.

Da quest’anno viene introdotto anche un contributo per coprire il costo per la stipula di fideiussioni bancaria a prima richiesta per la garanzia dei contratti di locazione. In questo secondo caso a fare domanda sono i titolari di contratto di locazione a canone concordato (3 anni + 2), che devono avere anche una polizza fideiussoria e mantenere la residenza per almeno quattro anni. In questo caso il contributo sarà pari all’80% del costo sostenuto per il rilascio di una fideiussione, a copertura di 2 annualità del costo di locazione. Ultimo giorno per presentare la domanda, il 31 dicembre 2025 e comunque ad esaurimento delle risorse disponibili, che verrà comunicato nel sito internet del Comune di Radicondoli.

Il Bando per l’acquisto della prima casa a Radicondoli con un contributo fino al 25% del valore dell’abitazione per Isee fino a 20mila euro. E’ pensato per l’acquisto di case nel territorio comunale dove le famiglie che lo chiedono dovranno assumere o mantenere la residenza anagrafica. Il contributo sarà del 25% fino ad un massimo di 20.000 euro con età sino a 40 anni e Isee fino a 24.000 euro. Si arriva ad un contributo minimo di 7.000 euro per soggetti con età superiore a 40 anni ed Isee superiore a 40.000 euro. Per fare domanda, oltre ad essere cittadini italiani, occorre acquisire o avere già la residenza nel Comune di Radicondoli o dichiarare, in caso di ammissione al finanziamento, di iniziare le pratiche per l’ottenimento della residenza. Chi prenderà il contributo dovrà impegnarsi a mantenere la residenza per 10 anni. Le domande devono essere inviate al Comune entro il 31 dicembre 2025.

Lo Sblocca-affitti per abitare. A questo bando, attivo per gli anni 2025 e 2026, possono partecipare i proprietari di immobili ad uso abitativo del territorio comunale che hanno abitazioni da destinare ad affitto a canone concordato (3 anni + 2), senza un contratto attivo al 31 dicembre 2024. Insieme, per partecipare, è necessario che siano già partiti o si abbia intenzione di avviare lavori di ristrutturazione dello stesso immobile ad uso abitativo. Infatti come detto due sono le linee di finanziamento. La prima, per lavori di riqualificazione con un contributo pari al 20% dell’importo dei lavori di riqualificazione fino ad un massimo di 3.000. La seconda, contributi per il contenimento dei costi per gli interessi su finanziamenti che hanno l’obiettivo di coprire lavori di riqualificazione di immobili destinati all’affitto. In questo caso sarà coperto il costo degli interessi e delle commissioni al 100% fino ad un massimo di 2000 euro. Ultimo giorno per presentare la domanda, il 31 dicembre 2026.

I bandi per l’abitare a Radicondoli sono su www.comune.radicondoli.si.it e www.wivoaradicondoli.it.