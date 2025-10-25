Acquedotto del Fiora presenta il nuovo logo: riflessioni sulle priorità di investimento

Il presidente Roberto Renai ha illustrato le motivazioni dell’iniziativa, sottolineando come il nuovo logo rappresenti la sintesi di un processo di condivisione interna e il rafforzamento del legame con il territorio. Ha inoltre precisato che non sono previste modifiche alle attuali modalità di servizio né ai canali di contatto con gli utenti.

Grosseto: "In qualità di consigliere provinciale, desidero richiamare l’attenzione sulle dichiarazioni dei soci riportate sul quotidiano Il Tirreno di venerdì 24 ottobre, in particolare quelle di Acea, che detiene il 40% delle quote di Acquedotto del Fiora. Pur apprezzando lo spirito di rinnovamento, Acea ha espresso perplessità sui costi e sull’opportunità del progetto di rebranding, ritenendolo in questa fase un investimento non prioritario e potenzialmente controproducente."

Il gruppo romano sottolinea, nell'articolo del Tirreno, l’importanza di destinare le risorse a interventi strutturali e gestionali, capaci di migliorare l’efficienza del servizio idrico e ridurre i costi per gli utenti. Come rappresentante eletto, ritengo che questi debbano essere gli obiettivi principali: offrire servizi migliori e contenere la spesa dei cittadini.

Un richiamo particolarmente significativo se si considera che le tariffe dell’Acquedotto del Fiora risultano tra le più elevate della Toscana e tra le più alte a livello nazionale. Ogni investimento dovrebbe quindi essere prioritariamente orientato a interventi concreti volti a garantire la qualità del servizio e a ridurre le bollette, in linea con le indicazioni di Acea e nell’interesse dei cittadini.