Cronaca Acquedotto del Fiora: possibile mancanza di acqua in città per la giornata di domani 28 novembre 2022

28 novembre 2022 132

132

Redazione Follonica: Acquedotto del Fiora comunica che per la giornata di domani verrà eseguito un intervento alla dorsale Fiora, in località Cura Nuova, nel Comune di Massa Marittima, e che l'intervento potrebbe portare ad una mancanza di flusso idrico nel Comune di Follonica.

Gli interventi avranno inizio alle 7 e termineranno alle 18, il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente nella tarda nottata. Qualora le interruzioni del flusso dovessero essere superiori alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla convenzione di affidamento. Per qualsiasi informazione sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero verde di Acquedotto del Fiora 800.35.69.35. per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita).

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Acquedotto del Fiora: possibile mancanza di acqua in città per la giornata di domani Acquedotto del Fiora: possibile mancanza di acqua in città per la giornata di domani 2022-11-28T17:30:00+01:00 137 it Acquedotto del Fiora: possibile mancanza di acqua in città per la giornata di domani a Follonica PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/05/23/20220523170351-07118522.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/05/23/20220523170351-07118522.jpg Maremma News Follonica, Mon, 28 Nov 2022 17:30:00 GMT