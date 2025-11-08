Attualità

Acquedotto del Fiora: manutenzione programmata a Follonica

I lavori di AdF martedì 11 novembre ore 8.30-10.30

Follonica: Il Comune informa la cittadinanza che per la manutenzione della rete idrica in via Serri, martedì 11 novembre dalle 8.30 alle 10.30 sarà riscontrabile un abbassamento della pressione o delle temporanee mancanze di acqua nella via precedentemente indicata.

Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 10.30 del giorno stesso.