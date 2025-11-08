Giornata delle cure palliative con «L'Hospice, luogo di vita, luogo di scelte»
Acquedotto del Fiora: manutenzione programmata a Follonica
I lavori di AdF martedì 11 novembre ore 8.30-10.30
Follonica: Il Comune informa la cittadinanza che per la manutenzione della rete idrica in via Serri, martedì 11 novembre dalle 8.30 alle 10.30 sarà riscontrabile un abbassamento della pressione o delle temporanee mancanze di acqua nella via precedentemente indicata.
Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 10.30 del giorno stesso.