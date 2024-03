Acquedotto del Fiora, lavori nel territorio comunale grossetano

Grosseto: Si ricorda che domani, 12 marzo, è previsto un intervento di manutenzione programmata di Acquedotto del Fiora per "bonifica rete idrica in località Bozzone". Le operazioni avranno inizio alle 8 e termineranno alle 17. La situazione dovrebbe ritornare nella normalità attorno alle ore 18.

L'intervento provocherà un'interruzione del flusso d'acqua nelle località: Bozzone, strada provinciale Bozzone, strada Porcareccia, strada Acquisti, località Barbaruta, Strada provinciale 108, strada provinciale Barbaruta, strada Chiocciolaia, strada Squadre Basse, strada del Polesine, località Cernaia. Qualora il disagio dovesse protrarsi per più di 24 ore, sarà attivato un servizio di emergenza, così come previsto dalla convenzione di affidamento. Per informazioni è possibile telefonare al numero 800.356935.