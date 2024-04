Attualità Acquapendente, minitappadel progetto “In Cammino lungo la Via Francigena” 3 aprile 2024

3 aprile 2024 157

157 Stampa

Redazione

Acquapendente: Giovedì 4 Marzo prenderà il via di fronte al sagrato della Basilica del Santo Sepolcro di Acquapendente la minitappa fino a San Lorenzo Nuovo del progetto “In Cammino lungo la Via Francigena per il benessere condiviso: cultura, sport inclusione”. Dopo la partenza avvenuta questa mattina da Viterbo e l’arrivo a Proceno, domani tappa Proceno-Acquapendente. Venerdì 5 San Lorenzo- Nuovo Bolsena, Sabato 6 Bolsena-Montefiascone, Domenica 7 Montefiascone-Viterbo. I rappresentanti di Arcipelago, Centro Polivalente per disturbi delle spettro autistico e altre disabilità con bisogni complessi al loro arrivo ad Acquapendente nelle prime ore di oggi pomeriggio hanno dichiarato in qualità di promotori “che l’obiettivo prioritario è sensibilizzare e valorizzare le intraprendenze delle persone autistiche ed incoraggiare stili di vita salutari promuovendo anche le meraviglie della Francigena”.



Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Acquapendente, minitappadel progetto “In Cammino lungo la Via Francigena” Acquapendente, minitappadel progetto “In Cammino lungo la Via Francigena” 2024-04-03T18:25:00+02:00 149 it Acquapendente, minitappadel progetto “In Cammino lungo la Via Francigena” PT1M /media/images/Fotografia2-via-francigena-sugaroni.jpg /media/images/Fotografia2-via-francigena-sugaroni.jpg Maremma News Alto Lazio, Wed, 03 Apr 2024 18:25:00 GMT