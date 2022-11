Acquapendente, lettura periodica dei misuratori idrici

Acquapendente: Talete (Gestore Servizio Idrico Integrato) ed appaltatore Implanet srl daranno il via in settimana ad Acquapendente al programma di lettura periodica dei misuratori idrici con rilevazione fotografica. Con data ultima Sabato 26 Novembre nella fascia oraria 08.00-17.00 un addetto dell’appaltatore munito di tesserino di riconoscimento effettuerà il tentativo di lettura dei contatori idrici.

Le vie interessate sono: Località Crociale Trevinano, Località Montone, Strada Acquapendente-Montorio, Strada Vicinale San Giglio, Via Aldo Moro, Via Caravaggio, Via Cupa, Via Della Libertà, Via Don Luigi Sturzo, Via Giotto, Via Mario Battaglini, Via Palmiro Togliatti, Via Poggio Caprino, Via Santa Vittoria, Via del Fiore, Località Cupellara, Località Podere Canepina, Strada Del Butto, Strada Vicinale Monte Petrocco, Via Antonio Gramsci, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, Via dei Cappuccini, Via Della Vittoria, Via Giacomo Matteotti, Via Giuseppe Garibaldi, Via Michelangelo, Via Papiro, Via Porta Sant’Angelo, Via Salvatore Allende, Viale Dell Vittoria, Località La Sbarra, Località Podere Casaccia, Strada Procenese, Valle Del Paglia, Via Campo Boario, Via Cassia, Via del Fiore, Via Dello Stadio, Via Giordano Bruno, Via Giuseppe Mazzini, Via Onanese, Via Pietro Nenni, Via Primo Maggio, Via Valtieri, Viale Michelnagelo, Località Montepino, Località Podere Fiocco, Strada Vicinale La Cupellara, Via Alcide De Gasperi, Via Cappuccini, Via Castagno D’Onano, Via del Risorgimento, Via dell’Annunziata, Via Giorgio Lise, Via Giuseppe Verdi, Via Otto Marzo, Via Pio La Torre, Via Raffaello, Via Vittorio Veneto, Vicolo Viola.

Sarà possibile la presenza degli addetti anche nei giorni seguenti nel caso di ripasso su utenze temporaneamente non accessibili. In caso di assenza, l’addetto rilascerà apposita cartolina dove sono presenti i riferimenti per inviare la foto del contatore via WhatsAPP + 39 380 6547357 (da usare solo per fotoletture) oppure email letture.talete@implanet.it indicando nel testo del messaggio il nome dell’utente, codice utenza, matricola e comune.

Per ogni eventuale chiarimento riguardante le letture periodiche si può chiamare il numero + 39 0744 733971.