Acquapendente: “Concorso carnevale, ricevute già 15 iscrizioni”

Acquapendente: “Per il concorso carnevale 2023 abbiamo ricevuto già 15 iscrizioni di gruppi mascherati che parteciperanno al Concorso per premiare le maschere migliori! Vi ricordiamo che per iscrivervi al concorso dovete inviare, entro sabato 11 febbraio, un messaggio alla nostra pagina o, via Whatsapp, al numero 339 2467218 indicando: il nome di un rappresentante del vostro gruppo il nome della vostra mascherata Le maschere migliori verranno premiate nel pomeriggio di domenica 19 febbraio, durante i festeggiamenti del Carnevale!”

Questa l’entusiasta dichiarazione del Presidente Pro Loco Fabio Vitali a poche ore dall’inizio di una Edizione che vedrà partners organizzatori Comune di Acquapendente, Teatro Boni, Cooperativa Ape Regina, Dark Camera, Associazione Arisa, Consiglio Comunale Govani.

Si inizia Domenica 12. alle ore 15.30 in Piazza Girolamo Fabrizio con sfilata gruppi mascherati musica e 44° sagra della Fregnaccia. Giovedì 16 Febbraio alle ore 16.30 presso il Museo della Città giochi in maschera per bambini dal titolo “A Carnevale ogni scherzo vale”. Alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale presentazione del catalogo della Mostra “Ricordi di cartapesta”. Alle ore 20.00 aprirà i battenti il Teatro Boni (incomprensibile la decisione del Direttore Artstico Sandro Nardi di interrompere per circa venti giorni la programmazione teatrale visto che avrebbero potuto essere messe in scena rappresentazioni goliardiche e scherzose abbinate alla Festa), con la cena del Giovedì Grasso a cura dell’Associazione Arisa.

Sabato 18 Febbraio sempre nella stessa location veglione di Carnevale con il Gruppo “Ladri di Monnalisa” a cui seguirà il dj set con Francis JJ, Andrea Spadaccia e Alessandro Costa. Domenica 19 seconda sfilata di maschere a cui ne seguirà una terza Sabato (inizio sempre 15.30) con leccornia gastronomica fregnaccia da spadellare. Alle ore 18.30 fiaccolata e falò di Re Carnevale. Non ammirabile almeno per quest’anno dal vivo, la tradizione carristica visibile presso la Biblioteca Comunale con mostra visitabile Lunedì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle ore 13.00. La responsabile della struttura Luisa Squarcia guiderà i visitatori in un percorso tra immagini e cartapesta per riscoprire la magia di qualcosa reso ancora maggiormente storico dal materiale messo in evidenza per l’occasione dall’artigiano carrista Roberto Sugaroni, creatore tra gli anni 80 e 90 di strutture in grado di poter competere bellamente per movimenti innovativi dei pupazzi-fantocci ed accostamenti cromatici a quelli viareggini più famosi.