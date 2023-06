Acqua Village per le scuole: Leopoldo II Lorena di Follonica dona monitor digitale

La secondaria Bugiani ha un nuovo strumento di ultima generazione a disposizione di studenti e docenti: continua l’impegno dei parchi acquatici per la formazione



Follonica: C’è un nuovo strumento digitale di ultima generazione nell’aula d’informatica della scuola secondaria di primo grado Bugiani di Follonica. Acqua Village, azienda proprietaria dei parchi acquatici di Follonica e Cecina, è tornata tra i banchi di scuola con un dono speciale per gli studenti e i docenti del Leopoldo II di Lorena. L’istituto comprensivo follonichese è stato scelto per la donazione annuale del progetto rivolto alla formazione scolastica promosso dalla proprietà dei parchi acquatici toscani.

Nel 2022 il monitor digitale è stato donato ai plessi di Pisa e di Grosseto: nel 2023 Acqua Village ha scelto di giocare in casa, tornando a Follonica, in un plesso già coinvolto dal progetto in passato. «Quest’anno per noi è molto particolare – spiegano dalla proprietà dei parchi acquatici –: 30 anni fa iniziavamo infatti la nostra avventura nel mondo del divertimento con l’ingresso nel parco di Cecina. Dopo 7 anni siamo arrivati a Follonica, dove oltre al parco acquatico abbiamo aperto i locali notturni. Da quel momento sono tanti i cambiamenti che abbiamo apportato alla struttura che, con l’altra, rientra oggi tra i migliori parchi in Italia. Una grande soddisfazione per tutta l’azienda ma anche per il territorio. La nostra formazione dura da 30 anni, e sulla formazione come azienda crediamo fortemente: e così non possiamo non pensare ogni anno a tutti i bambini e le bambine che stanno affrontando un percorso scolastico e agli insegnanti che supportano la loro crescita».

L’ufficializzazione della donazione è avvenuta oggi, giovedì 8 giugno, alla presenza della direzione scolastica e della proprietà di Acqua Village. La dirigente Paola Brunello ha ringraziato Acqua Village che si è sempre mostrata sensibile al mondo della scuola ed ha voluto quest'anno arricchire la dotazione tecnologica della scuola secondaria di primo grado Arrigo Bugiani con un monitor multimediale.