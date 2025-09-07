Acqua Village incontra il Governatore delle Hawaii in Regione Toscana

La tematizzazione hawaiana-tiki continua con nuove opportunità di sviluppo

Firenze: Giovedì 4 settembre, a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana a Firenze, si è svolto un incontro di grande rilievo istituzionale e culturale: l’assessore regionale all’Economia, insieme al presidente del Consiglio regionale, ha accolto la delegazione governativa statunitense, guidata da Josh Green, governatore delle Isole Hawaii.

Tra i protagonisti invitati all’incontro, Acqua Village, con il proprietario Marcello Padroni e l’immaginer Riccardo Fara, in rappresentanza del brand che porta in Toscana l’atmosfera delle Hawaii attraverso i due parchi acquatici di Cecina e Follonica a tema hawaiano/tiki.

«È stata un’occasione importante per condividere la cultura hawaiana che caratterizza i nostri parchi acquatici – dichiara Marcello Padroni –. La presenza del governatore Green e della delegazione hawaiana rappresenta per noi un importante canale di crescita, un dialogo che ci stimola nel percorso che ci porterà a diventare completamente Water Theme Park nei prossimi anni».

Durante l’incontro, la proprietà ha proposto l’avvio di un gemellaggio tra le Hawaii e Acqua Village, così da rafforzare un legame culturale ed emozionale che si traduce ogni giorno nell’accoglienza e nell’esperienza offerta agli ospiti.

Acqua Village porta avanti una filosofia fondata sul concetto di Aloha, inteso come spirito di condivisione, accoglienza e rispetto per la natura e per gli altri. Una filosofia che guida la creazione delle attrazioni, delle scenografie e dei percorsi esperienziali, sempre più immersivi e innovativi.

Negli ultimi anni i parchi hanno ottenuto importanti riconoscimenti: il parco di Follonica è stato eletto Parco Acquatico dell’Anno da Parksmania (testata giornalistica del settore che valuta ogni anno tutti i parchi divertimento nazionali acquatici e non) mentre Apo, lo scivolo anello, che si trova sempre nello stesso parco, ha ottenuto premi internazionali (European Star Awards e Park World Excellence Awards).

L’incontro in Regione ha confermato l’orgoglio di Acqua Village nel rappresentare, in Toscana, un ponte tra due mondi uniti dagli stessi valori: amore, gentilezza, generosità e rispetto.

Si allarga il sostegno civico ad Alessandro Tomasi: da Prato l'ex sindaco Roberto Cenni annuncia l'appoggio di "Toscana Civica". In corsa con "È ora!" anche l'imprenditore Caverni

Prato: Cresce il sostegno civico all’alternativa di governo di Alessandro Tomasi e, in questi giorni tormentati per la città laniera, tornano in campo due pezzi da novanta della politica pratese. A pochi giorni dalla prima presentazione regionale della lista civica “È ora!” per Tomasi presidente (a Scandicci, mercoledì scorso) anche “Toscana Civica”, nata nel 2020 (alle scorse regionali prese 16 mila voti, aggiungendo l’1% alla coalizione di Centrodestra) e guidata da Paolo Moschi, ha annunciato il suo sostegno alla candidatura del primo cittadino di Pistoia. A darne annuncio è stato l’ex sindaco di Prato, il primo – almeno finora – di Centrodestra, Roberto Cenni, nel corso di un incontro a Montemurlo ieri, alla presenza di Alessandro Tomasi. “La Lista civica ‘È Ora!’ è il contenitore chiave per allargare il consenso alla coalizione di Centrodestra. Il civismo rappresenta una piattaforma di idee a sostegno del cambiamento. ‘Toscana Civica’ aderisce convintamente a questo progetto civico e riconosce in Tomasi la persona giusta per cambiare la nostra regione”, ha detto Cenni. Nel corso dell’evento sono stati presentati i candidati consiglieri della Lista civica “È ora!”, che portano in dote competenze amministrative e professionalità: Sabrina Tabani, impegnata in prima persona per gli alluvionati, Roberto Caverni, imprenditore e già assessore a Prato (nella giunta Cenni), Chiara Guazzini, consigliere di maggioranza a Poggio a Caiano (unico comune governato dal Centrodestra in Provincia di Prato), Antonio Musella, consulente aziendale, Marco Ciani, consigliere di minoranza a Vernio e già esponente del Partito Democratico.

Toscana Diffusa, inaugurazione del nuovo lotto del camminamento lungo il lago di Gramolazzo

Firenze: Da ieri il lago di Gramolazzo, in provincia di Lucca, ha un nuovo camminamento a completamento del quadro dei lavori effettuati lungo la sponda nord e che si aggiungono all’allargamento a valle della strada regionale 445 della Garfagnana nella zona di Castelnuovo, la variante di Minucciano e ad altri lavori di ripristino e valorizzazione della viabilità.

Collegamenti che la Regione ritiene elementi imprescindibili per l’attrattività dei luoghi e la vita sociale delle comunità locali in una parte della Toscana che inizia a diventare meta di importanti flussi turistici provenienti dall’Italia e dall’estero.

Il lago, che ha una superficie di un chilometro quadrato e un volume di 3,8 milioni di metri cubi, ha sia come immissario che come emissario il Serchio di Gramolazzo ed il torrente Acqua Bianca, che provenendo dal monte Pisanino attraversa il paese di Gorfigliano, frazione del comune di Minucciano).

Sul lago sono presenti strutture turistiche, un albergo ed alcuni ristoranti ed è possibile la balneazione durante i mesi estivi, nei pressi di alcuni arenili sabbiosi. La passeggiata lungolago, dotata di piccole spiagge, comprende giardini, aree gioco per bambini, noleggio di biciclette e canoe in prossimità di diverse opere scultoree in marmo bianco tratto dalle vicine cave sulle Apuane.



