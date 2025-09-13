ACI aderisce alla campagna FIA per la sicurezza stradale

“Se non sei lucido, non guidare”: un impegno internazionale per ridurre i rischi sulle strade.

Grosseto: “Se non sei lucido, non guidare”. È lo slogan che contraddistingue la nuova campagna di sicurezza stradale promossa dalla Region I della FIA - Federazione Internazionale dell’Automobile - a cui l’Automobile Club d’Italia aderisce e che prende il via oggi in oltre trenta Paesi, tra Europa Africa e Medio Oriente, per durare fino al 30 settembre 2026.

Attraverso differenti declinazioni, la campagna porta avanti un messaggio chiaro: mettersi alla guida solo se si è in pieno possesso delle proprie facoltà. La stanchezza o l’assunzione di alcool, droghe e di alcuni medicinali possono avere un impatto molto forte sulle capacità di concentrazione e la velocità di reazione di chi è al volante, contribuendo ad accrescere il rischio di incidenti. Perciò lo slogan scelto rimanda alla necessità di rimanere sempre lucidi alla guida.

ACI partecipa alla campagna - supportata dalla FIA Foundation e dal FIA Safe and Sustainable Mobility Grants Programme - attraverso i propri canali social, sui quali verranno pubblicati dei brevi video che ricordano l’importanza di comportamenti attenti e rispettosi delle regole e degli altri sulla strada.

In occasione del lancio, il Commissario Straordinario di ACI, Generale Tullio Del Sette, ha sottolineato: “Guidare è una responsabilità che richiede il massimo della attenzione e delle abilità di ognuno. Quantità anche minime di alcol, o medicinali, così come la stanchezza - per non parlare delle droghe - possono compromettere gravemente la capacità di reagire, prendere decisioni e garantire la sicurezza nostra e degli altri. Mantenere il controllo significa riconoscere questi rischi e fare la scelta giusta prima di mettersi al volante. Impegnandoci a guidare sobri e vigili, proteggiamo non solo la nostra vita, ma anche quella di tutti coloro con cui condividiamo la strada”.

Per il sub Commissario ACI Giovanni Battista Tombolato, “Anche quest’anno l’Automobile Club d’Italia sostiene con convinzione la campagna che sottolinea, attraverso brevi video estremamente incisivi, l’importanza di comportamenti attenti e virtuosi per salvaguardare non solo la propria incolumità ma anche quella di tutti gli utenti della strada”.