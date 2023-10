Acciaio: Fdi, “Credibilità governo e sindaco spinge investitori a Piombino”

“Opportunità per superare stallo che dura da 10 anni”



Roma: “La possibilità che importanti colossi industriali investano su Piombino è una bella notizia, oltre che un’opportunità importante per tutto il comparto siderurgico. Ci auguriamo che l’operazione possa essere un’occasione per far uscire Piombino da situazione di stallo che si protrae da troppo tempo, con una cassa integrazione che dura ormai da dieci anni. Non è certo un caso che questa opportunità arrivi oggi con il governo Meloni, che sta mostrando la sua credibilità in Italia e all’estero e dà fiducia agli investitori.

Troppo spesso, nel recente passato, le istituzioni hanno accettato ogni condizione, svendendo il valore che ha Piombino per la Toscana e per l’Italia: grazie al sindaco Ferrari che ha mostrato tutto il pragmatismo di cui è capace la nostra classe dirigente”. Lo affermano in una nota il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi e il deputato Francesco Michelotti.