Accesso alle cure dei migranti: incontro con Andrea Bellardinelli di Emergency

Scansano: L'11 gennaio, a partire dalle ore 17:30, si terrà nella sala consiliare del Municipio di Scansano, un incontro con Andrea Bellardinelli, coordinatore del Programma Italia di Emergency, per discutere delle difficoltà di accesso alle cure dei migranti e delle persone in stato di bisogno.

«Il diritto alla salute - spiega Andrea Bellardinelli, coordinatore del Programma Italia di Emergency - è riconosciuto ad ogni individuo e alla collettività dalla Costituzione Italiana. E' un diritto spesso disatteso: migranti e persone in stato di bisogno, non sempre hanno garantite le cure di cui necessitano. E' importante accrescere la sensibilità culturale sui problemi della salute e creare una rete che possa agevolare i percorsi di salute della popolazione vulnerabile». L’incontro è anche l’occasione per evidenziare la necessità di creare una partnership tra gli Enti locali e le Associazioni presenti sul territorio e per accrescere la sensibilità culturale sui problemi della salute. E' una iniziativa che rientra nell’ambito della collaborazione tra il Comune di Scansano e il Gruppo Locale della Maremma di Emergency. La partecipazione al dibattito è gratuita. Seguici



