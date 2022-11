Accensione degli impianti di riscaldamento negli edifici della Asl Tse

Priorità al comfort degli assistiti e dei dipendenti in una cornice di consumo energetico sostenibile e consapevole



Grosseto: A fronte dell’irrigidimento delle temperature che si è registrato negli ultimi giorni, la Direzione aziendale, da oggi, ha dato mandato di accendere gli impianti di riscaldamento negli immobili di gran parte del proprio territorio aziendale, ove necessario. Si tratta di quegli edifici della Asl Tse destinati ad attività assistenziali.

Per i restanti immobili, L'Azienda USL Toscana Sud Est, sta ottemperando alle disposizioni del recente “Decreto Cingolani”, che prevede delle “Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023” sia per quanto riguarda l'estensione del periodo di accensione, sia per quanto riguarda la temperatura massima consentita.