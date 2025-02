Accademia Tarquinia Musica, allievi coreani della masterclass 2025 in concerto

Mercoledì 5 febbraio, alle 17,30, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto

Tarquinia: L’Accademia Tarquinia Musica ha inaugurato il 2025 con la tradizionale masterclass frequentata da studenti coreani in viaggio studio in Italia, che si concluderà mercoledì 5 febbraio, alle 17,30, con un concerto a ingresso libero di musica operistica alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, messa a disposizione dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas), patrocinatrice dell’evento. Gli allievi del corso di alto perfezionamento sono stati seguiti dalla docente di canto lirico Hyo Soon Lee e dal docente di pianoforte Michelangelo Carbonara.

In scaletta musiche di Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Camille Saint-Saëns, Enrique Granados e un momento dedicato all’“arirang” il canto popolare coreano. “Ringraziamo per la preziosa collaborazione la Stas, nella particolare figura della presidente Alessandra Sileoni – dichiara il direttore artistico dell’Accademia Tarquinia Musica Giovanni Lorenzo Cardia -, con cui collaboriamo da molti anni nell’organizzare insieme eventi e rassegne di grande interesse musicale. Il concerto sarà l’occasione per ascoltare i frutti di un'intensa preparazione e per celebrare il talento di questi giovani che, grazie all’esperienza acquisita durante le lezioni del corso di alto perfezionamento, si esibiranno con un programma variegato e di alta qualità per un pomeriggio musicale all’insegna del “bel canto””.