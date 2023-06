Abusivo noleggio di un veliero scoperto dai finanzieri di Portoferraio

L’imbarcazione non era autorizzata ad essere utilizzata per fini commerciali ed allo stesso skipper mancava l’abilitazione prevista dal Decreto Ministeriale relativo alla disciplina dei titoli professionali del diporto. Multe oltre i 22000 euro.



Portoferraio: I militari appartenenti alla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Portoferraio, nel corso dell’attività di polizia in mare, hanno sottoposto a controllo un motoveliero nazionale in comodato d’uso gratuito ad una associazione sportiva dilettantistica dell’Argentario, con a bordo sette persone in vacanza per una settimana all’Isola d’Elba, una delle quali con mansioni di skipper. Il successivo approfondimento di riscontro ha permesso ai Finanzieri di mare di accertare che l’imbarcazione non era autorizzata ad essere utilizzata per fini commerciali ed allo stesso skipper mancava l’abilitazione prevista dal Decreto Ministeriale relativo alla disciplina dei titoli professionali del diporto. In applicazione del Codice della nautica da diporto, sono state comminate diverse sanzioni per un totale di oltre 22.000,00 euro a cui si aggiungono sanzioni accessorie ed approfondimenti dal punto di vista tributario. L’operazione della Sezione Operativa Navale di Portoferraio si inserisce nell’ambito di una più ampia azione di vigilanza, prevenzione e tutela di tutti i soggetti che svolgono tale attività nel pieno rispetto della normativa fiscale contrastando il c.d. fenomeno di “concorrenza sleale” che turba il settore della nautica ludica imprenditoriale.