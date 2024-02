“Abusivi I Crespi”, Grosseto, F. Rossi (FDI): “Ottimo lavoro delle Forze dell’Ordine”

Grosseto: “Ottimo lavoro da parte delle nostre Forze dell’ordine grossetane, che con un lavoro concertato in sinergia, intervengono nel complesso “I Crespi” a Grosseto, e con un vero e proprio blitz, sgomberano lo stabile che era occupato abusivamente da circa dieci persone, delle quali sette sembrerebbero stranieri irregolari. Complesso in condizioni di pieno degrado, nel quale abitualmente bivaccano al suo interno personaggi dediti alla delinquenza e illegalità”.



“Un plauso va quindi a tutte le Forze dell’ordine, che dopo aver identificato e allontanato gli abusivi, hanno liberato l’immobile occupato abusivamente consentendo alla proprietà dello stesso di porre in essere tutte le protezioni necessarie per metterlo in sicurezza contro altri eventuali tentativi d’occupazione.”

“Ancora una volta la città di Grosseto, grazie al lavoro sinergico dei custodi della legalità, quali, Questura, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, mettono fine a una situazione che era diventata davvero ingestibile e pericolosa”. È quanto dichiara il deputato grossetano Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana.