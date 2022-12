Abio rinnova il direttivo: Stefania Guarrera è la nuova presidente

Grosseto: Con all'ordine del giorno il rinnovo del Consiglio Direttivo, si è svolta l'assemblea dei soci Abio (Associazione per il Bambino in ospedale). Dopo nove anni sotto la guida di Cristina Cardarelli, la nuova Presidente è Stefania Guarrera, già consigliere nel precedente mandato così come Federica Sonzogni, ora responsabile dei volontari. Gli altri nuovi eletti sono: Alessandra Niccoli tesoriere, Pier Lorenzo Vivarelli alla segreteria, Giovanna Omacini responsabile delle manifestazioni, Elda Casini responsabile della formazione e Federica Signorini alla comunicazione.



Abio Grosseto ringrazia i consiglieri uscenti Cristina Cardarelli, Laura Collodel, Laura Formica, Paola Petrucci e Angela Porcelli per il grande impegno e la dedizione di questi anni e augura un buon lavoro al nuovo consiglio direttivo.